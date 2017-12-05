FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Prysmian CEO sees synergies NPV from General Cable deal of around 1.2 bln euros
Sections
Featured
Modi fights to protect home base
Politics
Modi fights to protect home base
Israel reinforces West Bank after U.S. move over Jerusalem
Conflict Over Jerusalem
Israel reinforces West Bank after U.S. move over Jerusalem
World heritage status for Neapolitan pizzaiuoli
Editor's Picks
World heritage status for Neapolitan pizzaiuoli
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 5, 2017 / 11:41 AM / 2 days ago

BRIEF-Prysmian CEO sees synergies NPV from General Cable deal of around 1.2 bln euros

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - Prysmian executives say:

* CEO VALERIO BATTISTA SAYS NET PRESENT VALUE OF SYNERGIES EXPECTED FROM GENERAL CABLE DEAL IS AROUND 1.2 BILLION EUROS

* CEO SAYS THINKS GENERAL CABLE IS A BIT OVERSTAFFED

* CFO PIER FRANCESCO FACCHINI SAYS RIGHTS ISSUE OF 500 MLN EUROS WILL ALLOW COMPANY TO COMPLETE DEALS ALREADY IN PIPELINE, SMALLER SIZE THAN GENERAL CABLE

* CFO SAYS ESTIMATE ON EPS ACCRETION AFTER GENERAL CABLE DEAL ALREADY INCLUDES PLANNED RIGHTS ISSUE, BUT EXCLUDES EXPECTED SYNERGIES Further company coverage: (Reporting by Milan newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.