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February 27, 2018 / 6:06 AM / a day ago

BRIEF-PSP Swiss Property FY Net Income (Excluding Changes In Fair Value) At CHF 178.3 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - PSP Swiss Property AG:

* PROPOSAL FOR AN INCREASED DIVIDEND OF CHF 3.40 PER SHARE

* FY NET INCOME (EXCLUDING CHANGES IN FAIR VALUE) AMOUNTED TO CHF 178.3 MILLION

* VACANCY RATE WAS REDUCED TO 8.2% AS PER YEAR-END 2017 (END OF 2016: 9.3%)

* FY NET INCOME (INCLUDING CHANGES IN FAIR VALUE) REACHED CHF 257.4 MILLION (2016: CHF 134.9 MILLION)

* OUTLOOK 2018: EBITDA (EXCLUDING CHANGES IN FAIR VALUE) OF ABOVE CHF 235 MILLION EXPECTED

* OUTLOOK 2018: RENTAL INCOME EXPECTED TO INCREASE BY AROUND CHF 8 MILLION

* OUTLOOK 2018: INCOME FROM CONDOMINIUM SALES WILL DECREASE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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