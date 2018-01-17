BRIEF-PTC Q1 GAAP Earnings Per Share $0.12

Jan 17 (Reuters) - Ptc Inc:
* Q1 REVENUE $307 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $300.8 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.30 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* - Q1 LICENSE AND SUBSCRIPTION BOOKINGS WERE $104 MILLION AND SUBSCRIPTION MIX WAS 67%
* - RECORDED IMPACT OF TAX CUTS AND JOBS ACT IN Q1 GAAP EARNINGS, RESULTING IN NON-CASH TAX BENEFIT OF ABOUT $7 MILLION
* - RECORDED NON-CASH TAX BENEFIT OF ABOUT $0.5 MILLION RELATED TO NEW STOCK-BASED COMPENSATION ACCOUNTING GUIDANCE
* SEES FISCAL YEAR TOTAL REVENUE $ 1,235 MILLION TO $ 1,250 MILLION
* SEES FISCAL YEAR FREE CASH FLOW $ 195 MILLION TO $ 205 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: