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February 13, 2018 / 3:37 PM / a day ago

BRIEF-Publicis Wins Multi-Year Contract With Daimler's Mercedes-Benz Brand-Internal Memo

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Publicis Groupe:

* PUBLICIS WINS MULTI-YEAR CONTRACT TO BECOME THE DIGITAL AGENCY FOR DAIMLER‘S MERCEDES-BENZ BRAND GLOBALLY, ACCORDING TO AN INTERNAL MEMO SENT TO PUBLICIS EMPLOYEES

* PUBLICIS WAS IN COMPETITION AGAINST WPP, OMNICOM FOR CONTRACT-MEMO

* CONTRACT COVERS 37 COUNTRIES IN WHICH MERCEDES-BENZ BRAND IS PRESENT-MEMO

* PUBLICIS TO CREATE A DEDIDACTED AGENCY, DUBBED PUBLICIS EMIL, TO HANDLE THE CONTRACT-MEMO

* PUBLICIS EMIL TO BE BASED IN BERLIN AND HEADED BY JUSTIN BILLINGSLEY, COO OF PUBLICIS COMMUNICATIONS-MEMO

* PUBLICIS DID NOT SPECIFY AMOUNT OF THE CONTRACT IN THE MEMO Further company coverage: (Reporting by Paris Newsroom)

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