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BRIEF-PUMA BIOTECHNOLOGY, SPECIALISED THERAPEUTICS ASIA AGREE TO COMMERCIALIZE NERLYNX IN SOUTH EAST ASIA
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#Regulatory News
November 22, 2017 / 2:24 PM / Updated a day ago

BRIEF-PUMA BIOTECHNOLOGY, SPECIALISED THERAPEUTICS ASIA AGREE TO COMMERCIALIZE NERLYNX IN SOUTH EAST ASIA

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 22 (Reuters) - Puma Biotechnology Inc:

* PUMA BIOTECHNOLOGY AND SPECIALISED THERAPEUTICS ASIA ENTER INTO EXCLUSIVE LICENSING AGREEMENT TO COMMERCIALIZE NERLYNX® (NERATINIB) IN AUSTRALIA, NEW ZEALAND AND SOUTH EAST ASIA

* PUMA BIOTECHNOLOGY INC - ‍PUMA WILL RECEIVE UPFRONT AND MILESTONE PAYMENTS OF UP TO $4.5 MILLION THROUGHOUT TERM OF THE AGREEMENT​

* PUMA BIOTECHNOLOGY-SPECIALISED THERAPEUTICS RESPONSIBLE FOR SEEKING REGULATORY APPROVALS, FOR COMMERCIALIZING NERLYNX IN SOUTH EAST ASIAN COUNTRIES

* PUMA BIOTECHNOLOGY INC - ‍EXPECT TO HAVE REGULATORY APPROVAL FOR NERLYNX IN AUSTRALIA BY Q2 OF 2019​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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