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February 5, 2018 / 5:06 PM / a day ago

BRIEF-PVA Tepla Sees Revenue and Earnings Double-Digit Growth Rates In 2018 and 2019

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 5 (Reuters) - PVA TEPLA AG:

* FORECAST FOR 2017 CONFIRMED. INCOMING ORDERS MORE THAN DOUBLED IN 2017. FORECAST FOR 2018/2019: DOUBLE-DIGIT GROWTH RATES FOR SALES REVENUES AND EARNINGS IN EACH YEAR.

* INCOMING ORDERS OF JUST UNDER EUR 164 MILLION FOR FISCAL YEAR 2017

* SEES FY 2018 INCREASE IN CONSOLIDATED SALES REVENUES AND EARNINGS (EBITDA) OF AROUND 10% COMPARED TO 2017

* SEES FY 2019 FURTHER GROWTH IN SALES REVENUES AND EARNINGS IN REGION OF 30% IS ANTICIPATED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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