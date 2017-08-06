FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Qatar Islamic Bank launches second series of certificates of deposit
Sections
Featured
Weekahead: Liquidity continues to flow in Indian markets
Markets & Economy
Weekahead: Liquidity continues to flow in Indian markets
What to watch for at China's Communist Party Congress
China
What to watch for at China's Communist Party Congress
A documentary for the 'sexpert'
bollywood
A documentary for the 'sexpert'
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
August 6, 2017 / 5:36 AM / 2 months ago

BRIEF-Qatar Islamic Bank launches second series of certificates of deposit

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 6 (Reuters) - QATAR ISLAMIC BANK

* LAUNCHES SECOND SERIES OF CERTIFICATES OF DEPOSIT

* NEW CERTIFICATES OF DEPOSIT WILL BE AVAILABLE FOR INDIVIDUALS, CORPORATE CUSTOMERS IN QAR, U.S. DOLLAR FOR DIFFERENT TENORS OF 1 AND 2 YRS

* CERTIFICATES OF DEPOSIT ANNUAL PROFIT IN QATARI RIYAL IS EXPECTED TO BE 3.25 PERCENT FOR ONE YEAR, AND 3.75 PERCENT FOR TWO YEARS

* FOR CERTIFICATES OF DEPOSIT IN U.S. DOLLARS EXPECTED ANNUAL PROFIT IS 2.50 PERCENT FOR ONE YEAR AND 2.75 PERCENT FOR TWO YEARS

* CERTIFICATES OF DEPOSIT ARE FULLY SHARIA COMPLIANT AND PROFITS INCURRED WILL BE DISTRIBUTED TO CUSTOMERS EVERY QUARTER

* CERTIFICATE OF DEPOSIT HOLDER IS ALSO ABLE TO APPLY FOR FINANCING UP TO 95 PERCENT OF CERTIFICATE OF DEPOSIT AMOUNT Source: (bit.ly/2hyYR4E) Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.