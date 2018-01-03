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BRIEF-QGIRCO Signs Deal To Buy Markerstudy’S Gibraltar-Based Insurance Companies
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#Financials
January 3, 2018 / 6:12 AM / 2 days ago

BRIEF-QGIRCO Signs Deal To Buy Markerstudy’S Gibraltar-Based Insurance Companies

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - QATAR GENERAL INSURANCE & REINSURANCE CO :

* SIGNS SALES PURCHASE AGREEMENT TO BUY MARKERSTUDY’S GIBRALTAR-BASED INSURANCE COMPANIES

* COMPANIES ARE MARKERSTUDY INSURANCE COMPANY LIMITED, ZENITH INSURANCE PLC, ST JULIANS INSURANCE COMPANY LIMITED AND ULTIMATE INSURANCE COMPANY LIMITED

* TRANSACTION IS SUBJECT TO REGULATORY APPROVALS AND IS ANTICIPATED TO COMPLETE IN FIRST HALF OF 2018‍​

* "TRANSACTION WILL ENABLE CO TO WRITE UK BUSINESS UNDER ANY POST-BREXIT SCENARIO" Source:(bit.ly/2lKuOWg) Further company coverage:

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