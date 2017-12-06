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BRIEF-Qorvo Says Co, Certain Units Entered 5-Year Unsecured Senior Credit Facility‍​
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December 6, 2017 / 2:24 PM / Updated a day ago

BRIEF-Qorvo Says Co, Certain Units Entered 5-Year Unsecured Senior Credit Facility‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Qorvo Inc:

* QORVO INC - ON DECEMBER 5, 2017 CO, CERTAIN UNITS OF CO ENTERED INTO A FIVE-YEAR UNSECURED SENIOR CREDIT FACILITY PURSUANT TO A CREDIT AGREEMENT‍​

* QORVO SAYS CREDIT AGREEMENT INCLUDES $300 MILLION SENIOR REVOLVING LINE OF CREDIT, $400 MILLION SENIOR DELAYED DRAW TERM LOAN - SEC FILING

* QORVO INC - ‍IN CONNECTION WITH EXECUTION OF CREDIT AGREEMENT, ON DEC 5, CREDIT AGREEMENT DATED APRIL 7, 2015 TERMINATED BY CO

* QORVO SAYS MAY REQUEST CREDIT FACILITY BE INCREASED BY UP TO $300 MILLION, SUBJECT TO SECURING ADDITIONAL FUNDING COMMITMENTS FROM EXISTING OR NEW LENDERS

* QORVO INC - ‍$100 MILLION OF TERM LOAN WAS FUNDED ON DEC 5, WITH REMAINDER AVAILABLE IN UP TO TWO ADVANCES WITHIN SIX MONTHS FOLLOWING DEC 5 Source text - bit.ly/2jlEXIH Further company coverage:

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