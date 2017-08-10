FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-QT Group Q2 loss shrinks to EUR 188,000
Sections
Featured
Weekahead: Liquidity continues to flow in Indian markets
Markets & Economy
Weekahead: Liquidity continues to flow in Indian markets
Final assault starts on Raqqa as some Islamic State fighters quit
MIDDLE EAST
Final assault starts on Raqqa as some Islamic State fighters quit
A documentary for the 'sexpert'
bollywood
A documentary for the 'sexpert'
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
August 10, 2017 / 5:18 AM / 2 months ago

BRIEF-QT Group Q2 loss shrinks to EUR 188,000

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 10 (Reuters) - QT GROUP OYJ:

* Q2 NET SALES DECREASED BY 1.6 PER CENT TO EUR 8,788 THOUSAND (8,935)‍​

* Q2 OPERATING RESULT WAS EUR -188 THOUSAND (-783)‍​

* ESTIMATES GROWTH PROSPECTS FOR ITS BUSINESS IN NEXT FEW YEARS AS VERY PROMISING

* ESTIMATES THAT ITS NET SALES IN 2017 WILL INCREASE BY 15-20 PER CENT YEAR-ON-YEAR

* THE COMPANY ANTICIPATES NO MAJOR IMPACT FROM EMBEDDED SYSTEMS SALES GROWTH ON CONSOLIDATED NET SALES IN 2017

* DUE TO INVESTMENTS IN GROWTH, COMPANY‘S OPERATING RESULT WILL SHOW A SUBSTANTIAL LOSS IN 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.