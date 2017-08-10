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BRIEF-QT Group Q2 loss shrinks to EUR 188,000
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August 10, 2017 / 5:18 AM / 4 days ago

BRIEF-QT Group Q2 loss shrinks to EUR 188,000

1 Min Read

Aug 10 (Reuters) - QT GROUP OYJ:

* Q2 NET SALES DECREASED BY 1.6 PER CENT TO EUR 8,788 THOUSAND (8,935)‍​

* Q2 OPERATING RESULT WAS EUR -188 THOUSAND (-783)‍​

* ESTIMATES GROWTH PROSPECTS FOR ITS BUSINESS IN NEXT FEW YEARS AS VERY PROMISING

* ESTIMATES THAT ITS NET SALES IN 2017 WILL INCREASE BY 15-20 PER CENT YEAR-ON-YEAR

* THE COMPANY ANTICIPATES NO MAJOR IMPACT FROM EMBEDDED SYSTEMS SALES GROWTH ON CONSOLIDATED NET SALES IN 2017

* DUE TO INVESTMENTS IN GROWTH, COMPANY'S OPERATING RESULT WILL SHOW A SUBSTANTIAL LOSS IN 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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