BRIEF-QTS Reports Q4 Operating FFO Per Share $0.79

Feb 20 (Reuters) - Qts Realty Trust Inc:
* QTS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 OPERATING RESULTS
* SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURES $425 MILLION TO $475 MILLION
* SEES 2018 CORE OPERATING FFO PER FULLY DILUTED SHARE $2.55 TO $2.65
* QTS REALTY TRUST - ANNOUNCES RESTRUCTURING PLAN TO INCREASE GROWTH, PROFITABILITY IN BUSINESS, WHILE REDUCING COMPLEXITY, SIMPLIFYING COST STRUCTURE
* QTS REALTY TRUST - UNDER RESTRUCTURING PLAN, CO INTENDS TO REALIGN PRODUCT OFFERINGS AROUND HYPERSCALE AND HYBRID COLOCATION
* UNDER RESTRUCTURING PLAN, CO INTENDS TO EXIT CERTAIN OF C3- CLOUD AND MANAGED SERVICES OFFERINGS BY END OF 2018
* FFO FOR QUARTER ON A FULLY DILUTED PER SHARE BASIS WAS $0.28 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: