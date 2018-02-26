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February 26, 2018 / 10:10 PM / Updated a day ago

BRIEF-Qualcomm Calls on Broadcom to "Stop Misleading Stockholders and to Negotiate in Good Faith"

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Broadcom Ltd:

* QUALCOMM SAYS “‍HAS NO INTENTION OF DELAYING ANNUAL MEETING AND MADE THAT CLEAR TO BROADCOM DURING OUR FEBRUARY 23 MEETING​”

* QUALCOMM - “REMAINS UNANIMOUS IN ITS VIEW THAT BROADCOM‘S CURRENT OFFER” OF $79.00/SHARE & PREVIOUS OFFER OF $82.00/SHARE “MATERIALLY UNDERVALUES CO”

* ‍QUALCOMM SAYS HAS REPEATEDLY ATTEMPTED TO ENGAGE WITH BROADCOM ON ISSUES INCLUDING PRICE, INCLUDING AT MEETINGS ON FEB 14 AND FEB 23​

* QUALCOMM INC SAYS IN FEB 14 AND FEB 23 MEETINGS, BROADCOM REFUSED TO ENGAGE ON PRICE Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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