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#Regulatory News
January 31, 2018 / 9:38 PM / Updated 7 hours ago

BRIEF-Qualcomm Filed Three Additional Complaints Against Apple

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Apple Inc:

* QUALCOMM - ON JAN 12, CO FILED THREE ADDITIONAL COMPLAINTS AGAINST APPLE, CERTAIN OF SUBSIDIARIES IN FUZHOU (CHINA) INTERMEDIATE PEOPLE’S COURT

* QUALCOMM SAYS THREE ADDITIONAL COMPLAINTS FILED AGAINST APPLE, ASSERTING INFRINGEMENT OF THREE ADDITIONAL PATENTS

* QUALCOMM SAYS THREE ADDITIONAL COMPLAINTS AGAINST APPLE SEEK REMEDIES INCLUDING INJUNCTIVE RELIEF AND COSTS

* QUALCOMM SAYS ALSO ON JANUARY 12 COMPANY FILED THREE COMPLAINTS AGAINST CERTAIN OF APPLE’S SUBSIDIARIES IN JIANGSU (CHINA) HIGH PEOPLE’S COURT Source text: (bit.ly/2GyQi2b) Further company coverage:

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