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BRIEF-Qualys Announces Agreement To Acquire Assets Of Netwatcher
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#Regulatory News
November 29, 2017 / 2:07 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Qualys Announces Agreement To Acquire Assets Of Netwatcher

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - Qualys Inc:

* QUALYS ANNOUNCES AGREEMENT TO ACQUIRE ASSETS OF NETWATCHER

* QUALYS INC - ‍NETWATCHER SERVICE IS EXPECTED TO BE FULLY INTEGRATED INTO QUALYS CLOUD PLATFORM IN NEXT TWELVE MONTHS​

* QUALYS INC- ASSET PURCHASE AGREEMENT WITH NETWATCHER, PURSUANT TO WHICH WILL ACQUIRE CERTAIN ASSETS OF NETWATCHER IN A CASH TRANSACTION​

* QUALYS INC- ‍ASSET ACQUISITION IS NOT MATERIAL TO QUALYS FINANCIALS​

* QUALYS INC- ‍NETWATCHER SERVICE IS EXPECTED TO BE FULLY INTEGRATED INTO QUALYS CLOUD PLATFORM IN NEXT TWELVE MONTHS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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