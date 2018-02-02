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#Regulatory News
February 2, 2018 / 12:31 PM / in a day

BRIEF-Quanta Services Selected For 2 Mainline Pipeline Projects

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 2 (Reuters) - Quanta Services Inc:

* QUANTA SERVICES SELECTED FOR TWO LARGE DIAMETER MAINLINE PIPELINE PROJECTS

* QUANTA SERVICES SAYS EXECUTED CONTRACTS FOR TWO DIAMETER MAINLINE PIPELINE PROJECTS WITH ESTIMATED REVENUE IN EXCESS OF $550 MILLION

* QUANTA SERVICES INC - CONTRACTS FOR OTHER PROJECT WERE EXECUTED IN JANUARY 2018 AND WILL BE REFLECTED IN BACKLOG AS OF MARCH 31, 2018.

* QUANTA SERVICES - TWO DIAMETER MAINLINE PIPELINE PROJECTS EXPECTED TO BEGIN CONSTRUCTION IN H1 2018 WITH COMPLETION EXPECTED BY END OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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