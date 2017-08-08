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BRIEF-Quarto Group says receipt of preliminary approach
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August 8, 2017 / 6:36 AM / 6 days ago

BRIEF-Quarto Group says receipt of preliminary approach

1 Min Read

Aug 8 (Reuters) - QUARTO GROUP INC

* RECEIPT OF PRELIMINARY APPROACH

* RECEIVED APPROACH TO ACQUIRE ENTIRE ISSUED AND TO BE ISSUED SHARE CAPITAL OF COMPANY AT A PRICE BOARD CONSIDERS TO BE ATTRACTIVE

* COMPANY HAS DECIDED NOT TO DISCLOSE IDENTITY OF BIDDER AT THIS STAGE, DUE TO EARLY STAGE NATURE OF THEIR INTEREST

* DISCUSSIONS WITH BIDDER ARE AT AN EARLY STAGE AND THERE CAN BE NO CERTAINTY THAT AN OFFER WILL BE MADE OR AS TO TERMS OF ANY SUCH OFFER Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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