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BRIEF-Questerre says proposed private placement of up to 34.9 mln common shares
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#Regulatory News
September 28, 2017 / 3:54 PM / in 19 days

BRIEF-Questerre says proposed private placement of up to 34.9 mln common shares

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 28 (Reuters) - Questerre Energy Corp:

* QUESTERRE ANNOUNCES PROPOSED PRIVATE PLACEMENT

* QUESTERRE ENERGY CORP - PRIVATE PLACEMENT WILL CONSIST OF ISSUANCE OF UP TO 34.9 MILLION COMMON SHARES OF COMPANY

* QUESTERRE ENERGY CORP - TO USE NET PROCEEDS FROM PRIVATE PLACEMENT TO STRENGTHEN WORKING CAPITAL, PARTIALLY FINANCE ONGOING MONTNEY CAPITAL PROGRAM​

* QUESTERRE ENERGY CORP - ‍ALSO TO USE NET PROCEEDS FOR PRELIMINARY WORK FOR PLANNED PILOT UTICA DEVELOPMENT PROJECT IN ST. LAWRENCE LOWLANDS, QUEBEC​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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