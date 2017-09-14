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BRIEF-QUINTILESIMS SAYS LAUNCH OF SECONDARY PUBLIC OFFERING
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#Regulatory News
September 14, 2017 / 9:06 PM / a month ago

BRIEF-QUINTILESIMS SAYS LAUNCH OF SECONDARY PUBLIC OFFERING

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 14 (Reuters) - Quintiles Ims Holdings Inc:

* QUINTILESIMS ANNOUNCES LAUNCH OF SECONDARY PUBLIC OFFERING AND REPURCHASE OF COMMON STOCK

* QUINTILES IMS HOLDINGS INC - ANNOUNCED TODAY LAUNCH OF AN UNDERWRITTEN, SECONDARY PUBLIC OFFERING OF 9 MILLION SHARES OF ITS COMMON STOCK

* QUINTILES IMS HOLDINGS INC SAYS ‍EXPECTS TO FUND REPURCHASE WITH CASH ON HAND AND BORROWINGS FROM ITS REVOLVING CREDIT FACILITY​

* QUINTILES IMS HOLDINGS INC - INTENDS TO REPURCHASE FROM UNDERWRITER 4 MILLION SHARES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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