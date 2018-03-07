FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Tech
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Regulatory News
March 7, 2018 / 2:03 PM / in a day

BRIEF-Quorum Health Corp Says Expects Q4 Net Loss Of About $27 Mln

Reuters Staff

2 Min Read

March 7 (Reuters) - Quorum Health Corp:

* QUORUM HEALTH CORPORATION ANNOUNCES PRELIMINARY FOURTH QUARTER AND YEAR END 2017 OPERATING RESULTS AND INTENTION TO AMEND SENIOR CREDIT FACILITY

* Q4 REVENUE $515 MILLION VERSUS $515 MILLION

* EXPECTS ADJUSTED EBITDA FOR THREE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2017 OF ABOUT $49 MILLION

* QUORUM HEALTH - CURRENTLY TARGETING $203 MILLION TO $253 MILLION IN INCREMENTAL ASSET SALES OVER NEXT 12 TO 24 MONTHS RELATED TO ASSET DIVESTITURE PROGRAM‍​

* EXPECTS NET LOSS ATTRIBUTABLE TO QUORUM HEALTH CORPORATION OF APPROXIMATELY $27 MILLION FOR THREE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2017

* ‍ ACTIVELY ENGAGING IN INITIATIVES, AMONG OTHERS, TO DIVEST UNDERPERFORMING HOSPITALS, REDUCE DEBT, REFINE PORTFOLIO​

* ‍INTENDS TO SEEK AN AMENDMENT TO CERTAIN PROVISIONS OF COMPANY’S EXISTING SENIOR CREDIT FACILITY​

* QUORUM HEALTH-INTENDS TO SEEK ADD-BACK FOR COMPLIANCE EBITDA OF $6.7 MILLION RELATING MOSTLY TO POST DIVESTITURE WRITE-OFF RELATED TO DIVESTED HOSPITALS​

* ‍AS OF DEC 31 2017, BELIEVES IT IS IN COMPLIANCE WITH CURRENT FINANCIAL COVENANTS​

* IN Q4, SEES ABOUT $26 MILLION INCREASE TO NET LOSS ATTRIBUTABLE TO QUORUM HEALTH CORPORATION FROM IMPAIRMENT CHARGES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.