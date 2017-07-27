BRIEF-Rallye net result group share swings to a loss of‍​ 131 million euros

July 27 (Reuters) - RALLYE SA:
* H1 EBITDA EUR 811 MILLION VERSUS EUR 596 MILLION YEAR AGO
* H1 NET SALES EUR 18.97 BILLION VERSUS EUR 17.30 BILLION YEAR AGO
* H1 NET LOSS GROUP SHARE EUR 131 MILLION VERSUS PROFIT EUR 1.22 BILLION YEAR AGO
* CASINO REVISES ITS GUIDANCE FOR THE GROWTH IN CONSOLIDATED TRADING PROFIT UP TO AT LEAST 20%
* IN FRANCE, CASINO AIMS TO ACHIEVE ABOVE 15% GROWTH IN FOOD RETAIL TRADING PROFIT AND FORECASTS CONTRIBUTION FROM ITS PROPERTY DEVELOPMENT ACTIVITIES OF C. €60M Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)