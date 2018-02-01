BRIEF-Ralph Lauren Q3 Adjusted Earnings Per Share $2.03 Excluding Items

Feb 1 (Reuters) - Ralph Lauren Corp:
* COMPANY RAISES LOW END OF OPERATING MARGIN GUIDANCE FOR FISCAL 2018
* FOREIGN CURRENCY BENEFITED REVENUE GROWTH BY APPROXIMATELY 190 BASIS POINTS IN Q3
* EXPECT CAPITAL EXPENDITURES OF APPROXIMATELY $200 MILLION FOR FISCAL 2018, LOWER THAN PREVIOUS GUIDANCE OF $225 MILLION
* FOR FISCAL 2018, COMPANY CONTINUES TO EXPECT NET REVENUE TO DECREASE 8% TO 9%, EXCLUDING IMPACT OF FOREIGN CURRENCY
* NOW EXPECTS OPERATING MARGIN FOR FISCAL 2018 TO BE 10.0%-10.5%, EXCLUDING IMPACT OF FOREIGN CURRENCY
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.87, REVENUE VIEW $1.63 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FISCAL 2018 NON-GAAP GUIDANCE ALSO EXCLUDES ONE-TIME CHARGES OF $231 MILLION RECORDED DURING Q3 RELATED TO TAX REFORM
* INVENTORY AT END OF Q3 FISCAL 2018 WAS $825 MILLION, DOWN 16% TO PRIOR YEAR PERIOD
* RALPH LAUREN - EXPECT TO RECOGNIZE CHARGE OF ABOUT $130 MILLION IN FISCAL 2018 AND $75-$85 MILLION IN FISCAL 2019 RELATED TO WAY FORWARD PLAN Source text for Eikon: Further company coverage: