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BRIEF-Ramsay Generale de Sante amends and extends its senior facilities agreement
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August 11, 2017 / 3:42 PM / 2 days ago

BRIEF-Ramsay Generale de Sante amends and extends its senior facilities agreement

1 Min Read

Aug 11 (Reuters) - RAMSAY GENERALE DE SANTE SA:

* REG-RAMSAY GENERALE DE SANTE : AMEND AND EXTEND OF ITS SENIOR FACILITIES AGREEMENT

* ‍COMPLETED AN AMEND AND EXTEND OF ITS SENIOR FACILITIES AGREEMENT​

* ‍SIGNIFICANTLY IMPROVED TERMS AND CONDITIONS, INCLUDING REMOVAL OF MAINTENANCE COVENANTS​

* 2 YEAR EXTENSION OF ITS SENIOR DEBT FACILITIES TO 3 OCTOBER 2022

* ‍ IMPROVED TERMS AND CONDITIONS, INCLUDING REDUCTION IN MARGIN OF TERM LOAN B TO E + 3.125% FROM E + 3.50%.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)

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