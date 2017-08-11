FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Ramsay Generale de Sante amends and extends its senior facilities agreement
Sections
Featured
Market Jockey
Markets & Economy
Market Jockey
Microfinance goes mainstream in India
Breakingviews
Microfinance goes mainstream in India
Trump hostility set to deepen Iran power struggles
Middle East
Trump hostility set to deepen Iran power struggles
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
August 11, 2017 / 3:42 PM / 2 months ago

BRIEF-Ramsay Generale de Sante amends and extends its senior facilities agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 11 (Reuters) - RAMSAY GENERALE DE SANTE SA:

* REG-RAMSAY GENERALE DE SANTE : AMEND AND EXTEND OF ITS SENIOR FACILITIES AGREEMENT

* ‍COMPLETED AN AMEND AND EXTEND OF ITS SENIOR FACILITIES AGREEMENT​

* ‍SIGNIFICANTLY IMPROVED TERMS AND CONDITIONS, INCLUDING REMOVAL OF MAINTENANCE COVENANTS​

* 2 YEAR EXTENSION OF ITS SENIOR DEBT FACILITIES TO 3 OCTOBER 2022

* ‍ IMPROVED TERMS AND CONDITIONS, INCLUDING REDUCTION IN MARGIN OF TERM LOAN B TO E + 3.125% FROM E + 3.50%.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.