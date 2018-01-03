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BRIEF-Rangeland Energy To Sell Rangeland Energy To Andeavor
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#Regulatory News
January 3, 2018 / 1:18 PM / a day ago

BRIEF-Rangeland Energy To Sell Rangeland Energy To Andeavor

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - Andeavor:

* PRESS RELEASE - RANGELAND ENERGY TO SELL RANGELAND ENERGY II, LLC TO ANDEAVOR

* RANGELAND ENERGY TO SELL RANGELAND ENERGY II, LLC TO ANDEAVOR

* RANGELAND ENERGY - CO, ENCAP FLATROCK MIDSTREAM ENTERED DEAL TO SELL RANGELAND ENERGY II TO TESORO REFINING & MARKETING FOR AN UNDISCLOSED AMOUNT​

* RANGELAND ENERGY - CO, ENCAP FLATROCK MIDSTREAM TO SELL RANGELAND ENERGY II TO TESORO REFINING & MARKETING IN ALL CASH TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage:

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