FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Singapore Airshow
Sports
Budget 2018
Pictures
Financials
February 12, 2018 / 8:14 AM / a day ago

BRIEF-Ratos sells Jotul in 360 mln NOK deal

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Ratos AB:

* DIVESTS JOTUL

* SAYS ‍DIVESTMENT GENERATES AN ESTIMATED NET RESULT EFFECT OF APPROXIMATELY SEK 40M​

* SAYS ‍INVESTMENT HAS GENERATED A NEGATIVE AVERAGE ANNUAL RATE OF RETURN (IRR)​

* SAYS ‍TO SELL ALL OF ITS SHARES IN ITS SUBSIDIARY JOTUL A/S (JOTUL), A MARKET-LEADING NORWEGIAN MANUFACTURER OF CAST-IRON STOVES AND FIREPLACES WITH GLOBAL DISTRIBUTION, TO OPENGATE CAPITAL FOR APPROXIMATELY NOK 360M (ENTERPRISE VALUE)​

* SAYS ‍TRANSACTION IS EXPECTED TO BE COMPLETED DURING Q1 OF 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Stockholm Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.