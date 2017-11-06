FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Raven Russia says unit to acquire logistics park in Moscow​
Sections
Featured
Emboldened cow vigilantes in India deny Muslims their livelihood
Special Report
Reuters Investigates
Emboldened cow vigilantes in India deny Muslims their livelihood
Market Jockey
Live
Markets & Economy
Market Jockey
Child abuse, animal cruelty: Texas gunman's violent past
Texas Shooting
Child abuse, animal cruelty: Texas gunman's violent past
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 6, 2017 / 7:37 AM / a day ago

BRIEF-Raven Russia says unit to acquire logistics park in Moscow​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 6 (Reuters) - RAVEN RUSSIA LTD:

* ‍SUBSIDIARY OF COMPANY HAS ENTERED INTO AN AGREEMENT FOR ACQUISITION OF A LOGISTICS PARK IN MOSCOW​

* ‍INITIAL CONSIDERATION OF RUR 5.119 BILLION ($86.58MILLION), IS PAYABLE WITH A FURTHER DEFERRED ELEMENT OF CONSIDERATION DUE WITHIN 18 MONTHS OF COMPLETION​

* ‍DEFERRED CONSIDERATION PAYABLE IS ESTIMATED TO BE BETWEEN RUR 1.51BILLION AND RUR 1.97 BILLION​

* ‍CONSIDERATION IS SATISFIED IN CASH​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.