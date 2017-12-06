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BRIEF-RBI Announces Revised MDR Framework For Debit Card Transactions
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December 6, 2017 / 11:54 AM / Updated 21 hours ago

BRIEF-RBI Announces Revised MDR Framework For Debit Card Transactions

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Reserve Bank of India:

* FOR SMALL MERCHANTS, MDR FOR DEBIT TRANSACTIONS TO NOT EXCEED 0.4 PERCENT FOR PHYSICAL POS INFRASTRUCTURE

* FOR SMALL MERCHANTS, MDR FOR DEBIT TRANSACTIONS TO NOT EXCEED 0.3 PERCENT FOR QR CODE-BASED CARD ACCEPTANCE INFRASTRUCTURE

* FOR OTHER MERCHANTS, MDR FOR DEBIT TRANSACTIONS TO NOT EXCEED 0.8 PERCENT FOR QR CODE-BASED CARD ACCEPTANCE INFRASTRUCTURE

* FOR OTHER MERCHANTS, MDR FOR DEBIT TRANSACTIONS TO NOT EXCEED 0.9 PERCENT FOR PHYSICAL POS INFRASTRUCTURE Source text - bit.ly/2AVbv6q

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