Feb 1 (Reuters) - Reserve Bank of India:

* INDIA CENBANK SETS UNDERWRITING COMMISSION OF 0.04 RUPEE PER 100 RUPEES FOR 2022 BONDS

* INDIA CENBANK SETS UNDERWRITING COMMISSION OF 0.0524 RUPEE PER 100 RUPEES FOR 2028 BONDS Source text: bit.ly/2DU7mOw