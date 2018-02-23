BRIEF-RBS reports first profit in a decade

Feb 23 (Reuters) - Royal Bank Of Scotland Group:
* RBS Q4 CONDUCT CHARGES INCLUDE 175 MILLION STG OF PPI AND 492 MILLION STG OF RMBS-RELATED PROVISIONS AND SETTLEMENTS
* RBS SAYS NO UPDATE ON TIMING OF SETTLEMENT WITH U.S. JUSTICE DEPARTMENT OVER RMBS MIS-SELLING
* RBS EXCEEDED COST REDUCTION TARGET FOR THE YEAR OF 750 MILLION STG, TAKING OUT 810 MILLION STG IN TOTAL
* RBS TO INVEST 1.5 BILLION STG MORE THAN PREVIOUSLY GUIDED OVER NEXT TWO YEARS
* RBS INVESTMENT PLAN TO INCLUDE AROUND 800 MILLION STG ON INNOVATION AND DIGITAL TRANSFORMATION
* RBS SPEND TO ALSO INCLUDE AROUND 300 MILLION STG ON INTEGRATION OF WILLIAMS & GLYN, 400 MILLION ON COSTS OF BREXIT, RINGFENCING AND OTHERS
* RBS ADJUSTED RETURN ON TANGIBLE EQUITY UP 7 PERCENT TO 8.8 PERCENT
* RBS DISCLOSES GENDER PAY GAP OF 37.2 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Lawrence White)