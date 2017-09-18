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BRIEF-RBS says plan to help challenger banks consistent with previous provision
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#Financials
September 18, 2017 / 4:26 PM / a month ago

BRIEF-RBS says plan to help challenger banks consistent with previous provision

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 18 (Reuters) - ROYAL BANK OF SCOTLAND:

* ‍EUROPEAN COMMISSION FORMALLY APPROVES ALTERNATIVE REMEDIES PACKAGE IN RELATION TO RBS‘S REMAINING STATE AID COMMITMENTS​

* ‍ALTERNATIVE REMEDIES PACKAGE REMAINS CONSISTENT WITH 800 MLN STG PROVISION THAT RBS TOOK IN RELATION TO EXPECTED COSTS OF PACKAGE IN H2 2016 AND H1 2017​

* ‍“REMAIN COMMITTED TO RESOLVING OUR LAST REMAINING MAJOR LEGACY ISSUE, INVESTIGATION INTO OUR HISTORIC U.S. RMBS ACTIVITIES” - CEO​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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