FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
February 26, 2018 / 11:25 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-RCF Opportunities Fund Acquires Shares In Fireweed Zinc Ltd

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - RCF Opportunities Fund LP:

* RCF OPPORTUNITIES FUND L.P. ANNOUNCES ACQUISITION OF SHARES IN FIREWEED ZINC LTD.

* RCF OPPORTUNITIES FUND LP SAYS ACQUIRED 1 MILLION SHARES AND 3 MILLION FLOW-THROUGH SHARES OF FIREWEED ZINC LTD PURSUANT TO A BROKERED PRIVATE PLACEMENT

* RCF OPPORTUNITIES FUND LP SAYS ACQUIRED 1 MILLION OF FIREWEED ZINC‘S SHARES AT $1.32/SHARE AND 3 MILLION OF FLOW-THROUGH SHARES AT $1.225/FLOW-THROUGH SHARE

* RCF OPPORTUNITIES FUND LP SAYS POST PRIVATE PLACEMENT, OWNED FIREWEED ZINC SHARES REPRESENTING ABOUT 13.3% OF FIREWEED‘S ISSUED, OUTSTANDING SHARES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.