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BRIEF-RCL Foods confirms outbreak of highly pathogenic strain of Avian influenza
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#Consumer Goods and Retail
September 20, 2017 / 11:25 AM / in a month

BRIEF-RCL Foods confirms outbreak of highly pathogenic strain of Avian influenza

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 20 (Reuters) - RCL Foods Ltd

* CONFIRMS OUTBREAK OF HIGHLY PATHOGENIC H5N8 STRAIN OF AVIAN INFLUENZA HAS RECENTLY BEEN DETECTED AT COMPANY‘S HEUNINGDAL BREEDER FARM IN WESTERN CAPE

* ‍AFFECTED SITES HAVE BEEN DEPOPULATED, AND LOSS AMOUNTS TO APPROXIMATELY 5% OF COMPANY‘S TOTAL BREEDER STOCK​

* ‍CUMULATIVE DIRECT COSTS ASSOCIATED WITH AI AMOUNT TO APPROXIMATELY R26M​

* ‍COMPANY IS EVALUATING ALL OPPORTUNITIES TO MINIMISE POSSIBLE IMPACT OF THIS REDUCED VOLUME​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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