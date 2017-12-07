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BRIEF-Reata Pharmaceuticals- Entered Third Supplement To Exclusive License & Supply Agreement With Kyowa Hakko
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#Regulatory News
December 7, 2017 / 10:22 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Reata Pharmaceuticals- Entered Third Supplement To Exclusive License & Supply Agreement With Kyowa Hakko

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - Kyowa Hakko Kirin Co Ltd:

* REATA PHARMACEUTICALS-ON DEC 7 CO ENTERED THIRD SUPPLEMENT TO EXCLUSIVE LICENSE & SUPPLY AGREEMENT, BY & BETWEEN CO, KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD (KHK)

* REATA SAYS THIRD SUPPLEMENT ALLOWS CO TO BEGIN PORTION OF PHASE 3 CLINICAL STUDY OF RTA 402 IN FIELD OF ALPORT SYNDROME IN JAPAN - SEC FILING

* REATA PHARMACEUTICALS - ON DEC 7 CO ENTERED FOURTH SUPPLEMENT TO EXCLUSIVE LICENSE & SUPPLY AGREEMENT, BY & BETWEEN CO & KHK Source text (bit.ly/2AZqxIl) Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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