BRIEF-Recipharm starts cooperation with Roche

Sept 20 (Reuters) - RECIPHARM AB (PUBL)
* RECIPHARM SIGNS LONG-TERM MANUFACTURING AGREEMENT WITH MAJOR NEW CUSTOMER AND ACQUIRES FACILITY IN SPAIN
* WILL ALSO ACQUIRE A MANUFACTURING FACILITY CURRENTLY EMPLOYING APPROXIMATELY 200 PEOPLE LOCATED IN LEGANÉS, SPAIN, FROM ROCHE
* LONG-TERM AGREEMENT WILL ADD ANNUAL SALES OF ABOUT EUR 35 MILLION CORRESPONDING TO MORE THAN 6% OF CURRENT GROUP SALES
* CLOSING OF TRANSACTION AND COMMENCEMENT OF SUPPLY UNDER AGREEMENT IS ANTICIPATED BY YEAR END 2017. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)