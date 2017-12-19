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BRIEF-Red Hat Q3 Earnings Per Share $0.54
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December 19, 2017 / 9:23 PM / a day ago

BRIEF-Red Hat Q3 Earnings Per Share $0.54

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Red Hat Inc:

* RED HAT REPORTS THIRD QUARTER RESULTS FOR FISCAL YEAR 2018

* Q3 REVENUE $748 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $734.8 MILLION

* SEES Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE ABOUT $0.81

* SEES FY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE ABOUT $2.88

* SEES FY 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE ABOUT $2.02

* SEES Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE ABOUT $0.54

* Q3 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.73

* Q3 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.54

* SEES FY 2018 REVENUE ABOUT $2.906 BILLION TO $2.911 BILLION

* SEES Q4 REVENUE ABOUT $758 MILLION TO $763 MILLION

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.70 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* - AT QUARTER-END DEFERRED REVENUE BALANCE OF $2.11 BILLION, UP 23% YEAR-OVER-YEAR

* - SUBSCRIPTION REVENUE FOR QUARTER WAS $657 MILLION, UP 21% IN USD YEAR-OVER-YEAR, OR 19% MEASURED IN CONSTANT CURRENCY

* - FY GAAP OPERATING MARGIN IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 16.1% AND FY NON-GAAP OPERATING MARGIN IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 23.9% Source text for Eikon: Further company coverage:

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