BRIEF-Red Hat Q3 Earnings Per Share $0.54

Dec 19 (Reuters) - Red Hat Inc:
* RED HAT REPORTS THIRD QUARTER RESULTS FOR FISCAL YEAR 2018
* Q3 REVENUE $748 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $734.8 MILLION
* SEES FY 2018 REVENUE ABOUT $2.906 BILLION TO $2.911 BILLION
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.70 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* - AT QUARTER-END DEFERRED REVENUE BALANCE OF $2.11 BILLION, UP 23% YEAR-OVER-YEAR
* - SUBSCRIPTION REVENUE FOR QUARTER WAS $657 MILLION, UP 21% IN USD YEAR-OVER-YEAR, OR 19% MEASURED IN CONSTANT CURRENCY
* - FY GAAP OPERATING MARGIN IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 16.1% AND FY NON-GAAP OPERATING MARGIN IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 23.9% Source text for Eikon: Further company coverage: