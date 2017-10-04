FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Redstoneconnect further responds to possible offer from AP Systems
Sections
Featured
Market Jockey
Markets & Economy
Market Jockey
Islamic State's defeat in Raqqa may herald wider struggle for U.S.
Syria
Islamic State's defeat in Raqqa may herald wider struggle for U.S.
Pitting wild boars against dogs
Editor's Picks
Pitting wild boars against dogs
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
October 4, 2017 / 11:23 AM / 14 days ago

BRIEF-Redstoneconnect further responds to possible offer from AP Systems

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 4 (Reuters) - Redstoneconnect Plc

* FURTHER RESPONSE RE: POSSIBLE OFFER

* ‍BOARD CONFIRMS FIRST RECEIPT OF LETTERS FROM AP SYSTEMS HOLDINGS ON 3 OCTOBER 2017 AND 4 OCTOBER 2017 RESPECTIVELY​

* ‍‍LETTERS REQUEST OPENING OF DIALOGUE BETWEEN AP SYSTEMS, CO BUT DO NOT CONTAIN VALUE FOR CO OR POTENTIAL OFFER

* LETTERS CONTAIN INSUFFICIENT DETAIL TO ENABLE BOARD TO CONSIDER THEM FURTHER AND THEREFORE IT CONSIDERS THAT THERE IS NO BASIS UPON WHICH TO ENGAGE IN DISCUSSIONS​

* ‍BOARD HAS CONSIDERED LETTERS, TOGETHER WITH ITS FINANCIAL ADVISER CANTOR FITZGERALD EUROPE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.