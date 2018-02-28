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February 28, 2018 / 12:13 PM / a day ago

BRIEF-Regal Beloit Corporation To Acquire Nicotra Gebhardt S.P.A.

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Regal Beloit Corp:

* REGAL BELOIT CORPORATION TO ACQUIRE NICOTRA GEBHARDT S.P.A.

* REGAL BELOIT CORPORATION TO ACQUIRE NICOTRA GEBHARDT S.P.A.

* REGAL BELOIT CORP - DEAL FOR ‍APPROXIMATELY EUR 125 MILLION​

* REGAL BELOIT CORP - ‍SHAREHOLDER APPROVALS ARE NOT REQUIRED TO COMPLETE TRANSACTION​

* REGAL BELOIT CORP - MANAGEMENT ESTIMATES ACQUISITION WILL BE ACCRETIVE IN 2018 EXCLUDING PURCHASE ACCOUNTING ADJUSTMENTS AND CLOSING COSTS​

* REGAL BELOIT CORP - ‍BUSINESS OF INDUSTRIE CBI S.P.A. WAS NOT INCLUDED IN SCOPE OF THE CURRENT TRANSACTION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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