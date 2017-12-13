FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Regeneron And Sanofi Announce Positive Topline Pivotal Results For Pd-1 Antibody Cemiplimab In Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
Sections
Featured
Bullish bets on rupee hit lowest since January: Reuters poll
Currencies
Bullish bets on rupee hit lowest since January: Reuters poll
ECB hikes growth forecasts but keeps easy money pledge
Global Economy
ECB hikes growth forecasts but keeps easy money pledge
Rohit Sharma has the right stuff for limited-overs game
Cricket
Rohit Sharma has the right stuff for limited-overs game
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 13, 2017 / 6:08 AM / a day ago

BRIEF-Regeneron And Sanofi Announce Positive Topline Pivotal Results For Pd-1 Antibody Cemiplimab In Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma

Reuters Staff

1 Min Read

Regeneron Pharmaceuticals Inc:

* REGENERON AND SANOFI ANNOUNCE POSITIVE TOPLINE PIVOTAL RESULTS FOR PD-1 ANTIBODY CEMIPLIMAB IN ADVANCED CUTANEOUS SQUAMOUS CELL CARCINOMA

* REGENERON PHARMACEUTICALS INC SAYS SAFETY PROFILE IN STUDY WAS GENERALLY CONSISTENT WITH APPROVED ANTI-PD-1 AGENTS.

* REGENERON PHARMACEUTICALS INC SAYS SUBMISSION TO EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA) IS ALSO EXPECTED TO BE COMPLETED IN Q1 OF 2018

* REGENERON PHARMACEUTICALS - ‍SUBMISSION TO U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION , WHICH HAS BEEN INITIATED AND IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN Q1 OF 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.