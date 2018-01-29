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January 29, 2018 / 9:35 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Reinsurance Group Of America Reports Q4 Earnings Per Share $18.49

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - Reinsurance Group Of America Inc:

* REINSURANCE GROUP OF AMERICA REPORTS FOURTH-QUARTER RESULTS

* Q4 ADJUSTED OPERATING EARNINGS PER SHARE $2.60

* Q4 EARNINGS PER SHARE $18.49

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.84 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* REINSURANCE GROUP OF AMERICA - TAX CUTS AND JOBS ACT OF 2017 TAX BENEFIT ESTIMATE OF $1.0 BILLION, OR NET INCOME PER DILUTED SHARE OF $15.71 FOR QUARTER

* IN Q4, CONSOLIDATED NET PREMIUMS TOTALED $2.5 BILLION, UP SLIGHTLY FROM LAST YEAR‘S Q4

* BOOK VALUE PER SHARE AT DECEMBER 31, 2017, TOTALED $148.48 INCLUDING ACCUMULATED OTHER COMPREHENSIVE INCOME Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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