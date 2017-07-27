FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
13 days ago
BRIEF-Relx posts H1 adjusted operating profit of 1.15 bln pounds
#GST
#Bollywood
#SpecialReports
#Monsoon
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
Market Jockey
Markets & Economy
Market Jockey
Survivors speak out 72 years after first atomic bomb attacks
World
Survivors speak out 72 years after first atomic bomb attacks
'Rhinestone Cowboy' Glen Campbell dies
Entertainment
'Rhinestone Cowboy' Glen Campbell dies
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
July 27, 2017 / 6:30 AM / 13 days ago

BRIEF-Relx posts H1 adjusted operating profit of 1.15 bln pounds

1 Min Read

July 27 (Reuters) - RELX PLC:

* H1 ADJUSTED OPERATING PROFIT 1.154 BILLION STG

* UNDERLYING REVENUE GROWTH +4%; H1 REPORTED TOTAL £3,718M/EUR 4,313M

* UNDERLYING ADJUSTED OPERATING PROFIT GROWTH +5%; H1 TOTAL £1,154M/EUR 1,339M

* INTERIM DIVIDEND GROWTH: +14% TO 11.70P FOR RELX PLC

* £500M OF SHARE BUYBACKS COMPLETED IN H1, FURTHER £200M TO BE DEPLOYED IN H2

* £500M OF SHARE BUYBACKS COMPLETED IN H1, FURTHER £200M TO BE DEPLOYED IN H2

* "AS WE ENTER SECOND HALF OF 2017, KEY BUSINESS TRENDS ARE UNCHANGED"

* "CONFIDENT THAT WE WILL DELIVER ANOTHER YEAR OF UNDERLYING REVENUE, PROFIT, AND EARNINGS GROWTH IN 2017" Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.