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BRIEF-Rent-A-Center Announces Proposal To Declassify Board Of Directors
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#Regulatory News
December 21, 2017 / 12:46 PM / 5 days ago

BRIEF-Rent-A-Center Announces Proposal To Declassify Board Of Directors

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Rent-A-Center Inc:

* RENT-A-CENTER ANNOUNCES PROPOSAL TO DECLASSIFY BOARD OF DIRECTORS

* RENT-A-CENTER INC - BOARD VOTED UNANIMOUSLY TO SUBMIT A PROPOSAL TO COMPANY‘S STOCKHOLDERS AT ITS 2018 ANNUAL MEETING OF STOCKHOLDERS

* RENT-A-CENTER - BOARD VOTED TO SUBMIT PROPOSAL TO AMEND CO‘S CERTIFICATE OF INCORPORATION SUCH THAT ALL DIRECTORS WILL STAND FOR ELECTION ON ANNUAL BASIS

* RENT-A-CENTER INC SAYS “ENGAGED CAPITAL FULLY SUPPORTS DECLASSIFICATION OF RENT-A-CENTER‘S BOARD AND CORRESPONDING RESOLUTION”

* RENT-A-CENTER- AMENDMENT PERMITTING BOARD DECLASSIFICATION WILL REQUIRE APPROVAL OF STOCKHOLDERS REPRESENTING AT LEAST 80% OF SHARES ENTITLED TO VOTE Source text for Eikon: Further company coverage:

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