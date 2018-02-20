BRIEF-Rent-A-Center Reports Q4 GAAP Earnings Per Share $0.65

Feb 20 (Reuters) - Rent-A-Center Inc:
* RENT-A-CENTER, INC. REPORTS FOURTH QUARTER 2017 RESULTS
* “Q4 PERFORMANCE WAS MORE CHALLENGING THAN COMPANY EXPECTED AND DEMONSTRATED NEED FOR CHANGE”
* INITIATED EFFORTS TO MORE “AGGRESSIVELY” EXPAND FRANCHISING OPERATIONS
* NEW TAX REFORM IS EXPECTED TO GENERATE MATERIAL BENEFIT TO CASH TAXES OF ABOUT $200 MILLION OVER NEXT 3 YEARS
* CORE U.S. Q4 REVENUES OF $444.7 MILLION DECREASED 6.0 PERCENT
* “IDENTIFIED APPROXIMATELY $100 MILLION OF ANNUALIZED EBITDA AND WORKING CAPITAL OPPORTUNITIES”
* RENT-A-CENTER - IDENTIFIED ANNUALIZED COST SAVINGS OPPORTUNITIES OF $65 TO $85 MILLION, ABOUT TWO THIRDS OF WHICH IS EXPECTED TO BE REALIZED IN 2018
* WORKING CAPITAL BENEFITS OF $20 TO $25 MILLION, 100 PERCENT OF WHICH IS EXPECTED TO BE REALIZED IN 2018
* QTRLY TOTAL REVENUES OF $639.0 MILLION DECLINED BY 6.6 PERCENT, ALSO DUE TO A SAME STORE SALES DECLINE OF 2.0 PERCENT
* RENT-A-CENTER - REFRANCHISING BRICK & MORTAR LOCATIONS TO ENABLE CO TO MAINTAIN, GROW PRESENCE , USING PROCEEDS TO PAY DOWN DEBT Source text for Eikon: Further company coverage: