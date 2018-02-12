FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Singapore Airshow
Sports
Budget 2018
Pictures
Financials
February 12, 2018 / 7:29 AM / a day ago

BRIEF-Resilient REIT Says ‍Response To 36ONE Report

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Resilient Reit Ltd:

* ‍RESPONSE TO RUMOURS AND ALLEGATIONS EMANATING FROM SHORT SELLERS / WITHDRAWAL OF CAUTIONARY ANNOUNCEMENT​

* ‍HAS ANALYSED 36ONE REPORT REFERRED TO IN SENS ANNOUNCEMENT RELEASED ON 9 FEBRUARY 2018​

* IS OF VIEW THAT THERE IS NO REASON FOR SHAREHOLDERS TO CONTINUE TO EXERCISE CAUTION IN THEIR DEALINGS IN CO‘S SECURITIES​

* ENGAGED ,WILL CONTINUE TO ENGAGE WITH ITS SHAREHOLDERS, ALL RELEVANT REGULATORS AND AUTHORITIES INCLUDING JSE, DIRECTORATE OF MARKET ABUSE​

* ‍IS PREPARING A FAQ DOCUMENT TO ADDRESS MATTERS RAISED IN REPORTS AND RUMOURS CIRCULATED IN MARKET OVER LAST FEW WEEKS​

* ‍IS ENGAGING WITH MAJOR SHAREHOLDERS IN COURSE OF TODAY TO ENSURE ANY OF THEIR CONCERNS ARE ADDRESSED​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.