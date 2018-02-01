BRIEF-Resolute Reports Q4 Earnings Per Share $0.14

Feb 1 (Reuters) - Resolute Forest Products Inc:
* RESOLUTE REPORTS PRELIMINARY FOURTH QUARTER AND 2017 RESULTS
* EXPECT IMPACT OF TRUCK DRIVER SHORTAGES TO CONTINUE TO AFFECT ALL BUSINESS SEGMENTS GOING INTO 2018
* “MARKET FUNDAMENTALS REMAIN FAVORABLE IN OUR PULP AND LUMBER SEGMENTS”
* APPOINTMENT OF YVES LAFLAMME AS COMPANY‘S NEW PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER
* QTRLY RESULTS IMPACTED BY ONGOING RESTRUCTURING AT CALHOUN PAPER OPERATIONS, MAINTENANCE OUTAGES AT SEVERAL LOCATIONS
* Q4 REVENUE VIEW $901.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* APPOINTMENT OF YVES LAFLAMME AS COMPANY‘S NEW PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, SUCCEEDING RICHARD GARNEAU
* EXPECT TRUCK DRIVER SHORTAGES ISSUE TO CONTINUE TO AFFECT ALL BUSINESS SEGMENTS GOING INTO 2018
* IN PAPER, EXPECT POSITIVE PRICE MOMENTUM TO CARRY INTO Q1 Source text for Eikon: Further company coverage: