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#Consumer Goods and Retail
December 19, 2017 / 6:27 AM / in 2 days

BRIEF-Restamax Updates Its Long-Term Financial Goals And Strategy

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Restamax Oyj:

* REG-RESTAMAX PLC: RESTAMAX UPDATES ITS LONG-TERM FINANCIAL GOALS AND STRATEGY

* ‍HAS RATIFIED UPDATED LONG-TERM FINANCIAL GOALS AND STRATEGY FOR STRATEGY PERIOD 2018-2020​

* ‍GOAL IS TO REACH A REVENUE OF APPROXIMATELY MEUR 400 BY END OF 2020 AFTER INTERNAL ELIMINATIONS​

* ‍GOAL IS TO KEEP EBITDA AT A GOOD LEVEL THAT IS BETTER THAN AVERAGE LEVEL OF SECTOR IN BOTH SEGMENTS​

* ‍AIM IS TO INCREASE EBIT MARGIN IN BOTH SEGMENTS.​

* ‍COMPANY WILL ENDEAVOUR TO INCREASE DIVIDEND PAYMENTS EVERY YEAR.​

* ‍RESTAMAX‘S GOAL IS TO EXPAND ITS RESTAURANT BUSINESS ABROAD DURING 2018.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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