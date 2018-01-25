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#Consumer Goods and Retail
January 25, 2018 / 7:23 AM / a day ago

BRIEF-Restaurant Says 2018 Sales Expectations Remain Broadly Unchanged​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 25 (Reuters) - Restaurant Group Plc:

* ‍LIKE-FOR-LIKE SALES FOR 52 WEEKS ENDED 31 DECEMBER 2017 WERE DOWN 3.0%, WITH TOTAL SALES DECREASING BY 1.8%​

* ‍EXPECT TO DELIVER AN ADJUSTED PBT OUTCOME FOR 2017 FULL YEAR IN LINE WITH CURRENT MARKET EXPECTATIONS​

* ‍BALANCE SHEET REMAINS STRONG AND CONTINUES TO BENEFIT FROM GOOD CASH GENERATION FROM OUR OPERATIONS​

* EXPECTATIONS AROUND OUR 2018 SALES TRAJECTORY REMAIN BROADLY UNCHANGED​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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