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BRIEF-Retail Estates Q1 net rental income rises to 17.3‍​ million euros
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July 28, 2017 / 4:03 PM / 12 days ago

BRIEF-Retail Estates Q1 net rental income rises to 17.3‍​ million euros

1 Min Read

July 28 (Reuters) - RETAIL ESTATES NV:

* Q1 NET RENTAL INCOME EUR 17.3‍​ MILLION, UP 8.1%

* OCCUPANCY RATE OF THE BELGIAN PORTFOLIO WAS 98.29% ON JUNE 30, VERSUS 98.13% ON MARCH 31

* FAIR VALUE REAL ESTATE PORTFOLIO ON JUNE 30 IS EUR 1,150.93 MILLION VERSUS EUR 1,071.36 MILLION ON MARCH 31

* EPRA EARNINGS ON JUNE 30 HAD EVOLVED TO EUR 10.41 MILLION VERSUS EUR 9.19 MILLION YEAR AGO

* EPRA NAV/SHARE AT JUNE 30 EUR 60.54 VERSUS EUR 59.29 AT MARCH 31

* EXPECTED DIVIDEND REMAINS EUR 3.40 GROSS PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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