FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Revenio Acquires Minority Interest In Oscare Medical
Sections
Featured
Golden Globe TV race opens up as old favourites ousted
Entertainment
Golden Globe TV race opens up as old favourites ousted
New York subway attack shows limits of counterterror strategy
U.S.
New York subway attack shows limits of counterterror strategy
PNB launches up to $777 million share sale
PNB launches up to $777 million share sale
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
December 11, 2017 / 3:05 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Revenio Acquires Minority Interest In Oscare Medical

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Revenio Group Oyj:

* REG-REVENIO GROUP CORPORATION: REVENIO ACQUIRES MINORITY INTEREST IN OSCARE MEDICAL OY

* ‍SIGNED AN AGREEMENT TO PURCHASE MINORITY INTEREST IN OSCARE MEDICAL OY, A STAKE OF 46.5% IN COMPANY​

* ‍FOLLOWING TRANSACTION, REVENIO GROUP CORPORATION WILL OWN 100% OF OSCARE MEDICAL OY​

* ‍REVENIO WILL MAKE IMPAIRMENT-RELATED ENTRIES IN FINANCIAL STATEMENTS FOR 2017​

* - ‍ARRANGEMENT AND IMPAIRMENTS WILL HAVE ONE-OFF EFFECT OF AROUND EUR 1.4 MILLION ON OPERATING PROFIT FOR 2017​

* ‍ARRANGEMENT WILL HAVE NO EFFECT ON REVENIO‘S FINANCIAL GUIDANCE FOR CURRENT YEAR.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.