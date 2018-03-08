FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Tech
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Regulatory News
March 8, 2018 / 11:40 AM / a day ago

BRIEF-ReWalk Robotics Announces $20 Mln Strategic Investment From Timwell Corp Ltd

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - ReWalk Robotics Ltd:

* REWALK ROBOTICS ANNOUNCES $20 MILLION STRATEGIC INVESTMENT FROM TIMWELL CORPORATION LIMITED

* REWALK ROBOTICS LTD - REWALK AND TIMWELL TO FORM JOINT VENTURE TO DEVELOP, MANUFACTURE AND MARKET REWALK PRODUCTS IN CHINA

* REWALK ROBOTICS LTD - TO RECEIVE $20 MILLION FROM TIMWELL IN EXCHANGE FOR 16 MILLION OF REWALK ORDINARY SHARES

* REWALK ROBOTICS - TIMWELL TO MAKE INVESTMENT IN 3 TRANCHES, WILL ADD ONE MEMBER TO REWALK’S BOARD UPON CLOSING OF FIRST TRANCHE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.